Андрей Травников провёл рабочую встречу с руководством диппредставительств иностранных государств в Новосибирской области

Андрей Травников поздравил всех российских дипломатов с наступающим профессиональным праздником – Днём дипломатического работника и 475-летием с момента появления первого внешнеполитического ведомства нашей страны – Посольского приказа.
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