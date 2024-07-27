7 лет обновлений, новейший процессор Tensor G4, 12 ГБ ОЗУ и в очередной раз улучшенная камера. Google Pixel 9 во всех цветах на качественных рендерах

Google готовится к премьере новых флагманских смартфонов — Pixel 9 и Pixel 9 Pro, но ресурс Android Headlines совместно с известным информатором Стивом Хеммерстоффером (он известен под ником OnLeaks) опубликовал большое количество качественных изображений Pixel 9: смартфон показали со всех сторон и в разных цветах.