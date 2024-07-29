Ссылкам нельзя доверять: в Интернете скрывается полмиллиона фантомных доменов Максим МорозовДумаете, что можно доверять каждому веб-сайту? Достаточно одного шага, и вы можете попасться в ловушку для кражи личных данных, предупреждают ученый-компьютерщик и инженер по мехатронике Кевин Сарик и группа сотрудников из Организации научных и промышленных исследований Содружества CSIRO.