На мосту у Телецентра сегодня вернули реверсивное движение. Теперь здесь снова работают три полосы. 1 мая крайнюю правую полосу (при следовании с Левого берега в центр) закрывали для укладки теплосетей.
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На мосту у Телецентра сегодня вернули реверсивное движение. Теперь здесь снова работают три полосы. 1 мая крайнюю правую полосу (при следовании с Левого берега в центр) закрывали для укладки теплосетей.