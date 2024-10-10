Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок и капусты

Белоруссия ввела лицензии на вывоз из государства яблок, репчатого лука и белокочанной капусты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале.
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