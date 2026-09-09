Чувашия Республикасының Батыр районында «Авыл көне» һәм «Гаилә бәйрәме» үтте

Чувашия Республикасының Батыр районы Имәнкисәге авылында татар халкының милли традицияләрен, гаилә кыйммәтләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән «Авыл көне» һәм «Татар гаиләсе» бәйрәмнәре узган.
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