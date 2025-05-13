Военную доктрину планируют изменить – НАТО реагирует на превосходство России Евгения КомароваНа фоне продолжающегося конфликта на территории Украины страны НАТО рассматривают возможность пересмотра ключевых положений своей военной доктрины.
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