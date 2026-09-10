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Университет Мичигана об иске из-за насилия: «Отрицаем какую-либо ответственность по выдвинутым обвинениям. Мы приняли правила, запрещающие дедовщину, еще в 1982-м»

Университет Мичигана выступил с заявлением касательно ситуации с иском бывших игроков. Ранее стало известно, что 16 экс-хоккеистов подали иск к университету из-за дедовщины и насилия в период с 1984 по 2001 год.

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