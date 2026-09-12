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Царьград

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Сафонов рассказал об индексации пенсий в России с февраля 2027 года

Сафонов рассказал об индексации пенсий в России с февраля 2027 года

В 2027 году в России пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля и 1 апреля. Профессор Александр Сафонов отметил, что фиксированная выплата увеличится на 4%, а также изменится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

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