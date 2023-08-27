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Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина при крушении самолёта в Тверской области

Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина при крушении самолёта в Тверской области

Следственный комитет завершил проведение генетических экспертиз тел погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области, официально подтвердив гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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