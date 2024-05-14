Автоэксперт Балабас рассказал, сможет ли отечественная премиум-линейка Aurus стать доступной большинству россиян

В сентябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что автомобили отечественной марки Aurus могут стать вдвое дешевле, когда по-настоящему пойдет в серию и увеличит производственные мощности.
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