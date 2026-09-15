Меморандум о распаде Британии

Полный текст меморандума подписанного руководителями правящих партий Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса о стремлении выйти из состава Британии.
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