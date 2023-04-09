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The Mail on Sunday: король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации своей коронации

The Mail on Sunday: король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации своей коронации

Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации своей коронации, которая состоится в следующем месяце.

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