Бари Алибасов экстренно госпитализирован: Стал известен диагноз

Известный продюсер Бари Алибасова попал в реанимацию с инсультомТелеграм-канал "112" сообщил, что сегодня в Москве основатель группы "Интеграл" и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов был экстренно доставлен на карете скорой помощи в реанимационной отделение одной из столичных больниц.