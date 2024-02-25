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Бари Алибасов экстренно госпитализирован: Стал известен диагноз

Бари Алибасов экстренно госпитализирован: Стал известен диагноз

Известный продюсер Бари Алибасова попал в реанимацию с инсультомТелеграм-канал "112" сообщил, что сегодня в Москве основатель группы "Интеграл" и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов был экстренно доставлен на карете скорой помощи в реанимационной отделение одной из столичных больниц.

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