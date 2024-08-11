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Царьград

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Блогер из Новосибирска оставила графити на алтайской скале и разозлила местных

Блогер из Новосибирска оставила графити на алтайской скале и разозлила местных

Девушка утверждает, что рядом с природной достопримечательностью не было указано, что оставлять надписи запрещено.

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Андрей
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