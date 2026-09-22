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CTA признал, что Ли Кан Ина следовало удалить за фол на Вальверде: «Он попадает в ногу Феде шипами, риск травмы высок – это штрафной и красная. Явная ошибка судьи»

Технический комитет судей Испании (CTA) дал разъяснения по поводу решений арбитра в спорных эпизодах дерби «Атлетико» и «Реала» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

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