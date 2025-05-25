Минобороны: в Тульской области сбили 16 украинских дронов

Один из беспилотников упал и сдетонировал во дворе микрорайона по улице Металлургов в Туле.25 мая в период с 0:00 до 7:00 на территории Тульской области были уничтожены 16 беспилотников ВСУ, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.