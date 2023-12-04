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  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
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Пострадавшие из-за санкций США в отношении СПБ биржи смогут обменять активы

Пострадавшие из-за санкций США в отношении СПБ биржи смогут обменять активы

Инвесторы, активы которых были заблокированы из-за санкций США в отношении СПБ биржи и ее «дочек», смогут разблокировать свои активы по указу президента, который создает законодательные возможности для проведения обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

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