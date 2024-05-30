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Царьград

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На Урале объявили в розыск кудрявого мужчину, пропавшего по дороге в магазин

На Урале объявили в розыск кудрявого мужчину, пропавшего по дороге в магазин

Андрей Галимжанов нуждается в медицинской помощи и плохо ориентируется на улицах.Под Екатеринбургом потеряли мужчину, который чрезвычайно редко выходит из дома.

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