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Трамп отжимает Гренландию в интересах России

Трамп отжимает Гренландию в интересах России

Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада.

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