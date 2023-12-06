Как концепция «Город-университет» повлияет на развитие Великого Новгорода

Великий Новгород будет активно меняться благодаря большим проектам: ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай», новому кампусу НовГУ, проходящей через Новгородскую область высокоскоростной ж/д-магистрали между столицами, а также реализации концепции «Город-университет».
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