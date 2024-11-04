❗️⚡Израиль. Ударом малозаметного БПЛА-"камикадзе" поражен объект электроэнергетической компании в Кесарии.
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❗️⚡Израиль. Ударом малозаметного БПЛА-"камикадзе" поражен объект электроэнергетической компании в Кесарии.