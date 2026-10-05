Ямал попал в топ регионов РФ с самыми высокими зарплатами в июле

Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в июле. В топ-7 попал и Ямал, сообщает РИА Новости. «Среднюю зарплату более 150 тысяч рублей получали в июле 2026 года работники семи российских регионов .
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