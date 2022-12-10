Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии, одержав 3-ю победу подряд

Игорь Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии. Российский вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 Б).
Популярные статьи
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Ашраф Хакими: «Африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают большего уважения»
- Арбитр матча Англия – Сенегал велел сенегальцам «заткнуться» в ответ на жалобы. Игроки требовали пенальти, когда мяч попал в руку Стоунза
Свежие комментарии