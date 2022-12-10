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Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии, одержав 3-ю победу подряд

Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии, одержав 3-ю победу подряд

Игорь Шестеркин отразил 41 бросок «Колорадо» из 42 и 2 буллита из 2 в серии. Российский вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 Б).

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