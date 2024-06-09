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Смоленская Газета

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Александр Новиков поздравляет смоленских работников текстильной и лёгкой промышленности

Александр Новиков поздравляет смоленских работников текстильной и лёгкой промышленности

Сегодня, 9 июня, глава города Смоленска Александр Новиков поздравляет работников текстильной и лёгкой промышленности: Эта отрасль играет важную роль в экономике нашего города: создаются новые рабочие места, улучшается качество жизни населения и укрепляется благосостояние нашего города, региона, страны.

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