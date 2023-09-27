Не хотите — не берите. Отмена доп услуг не сделает товары дешевле

Покупки, особенно кредитные, часто сопровождаются незапланированными тратами. Продавцы в обход законных требований продолжают «навешивать» покупателю порой совершенно ненужные «допы», стоимость которых иногда может равняться цене основной покупки или даже превышать ее.
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