В России собрались отказаться от термина «медицинская услуга»

Группа представителей партии «Единая Россия» в соответствии с поручением президента внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение статуса медицинской профессии и смягчение уголовной ответственности за медицинскую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии