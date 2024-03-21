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В России собрались отказаться от термина «медицинская услуга»

В России собрались отказаться от термина «медицинская услуга»

Группа представителей партии «Единая Россия» в соответствии с поручением президента внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение статуса медицинской профессии и смягчение уголовной ответственности за медицинскую деятельность.

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