Илья Резник нашёл причину, почему Лайма Вайкуле стала оскорблять Россию

Поэт-песенник заявил, что беглая артистка опустилась до оскорблений из-за своего диагнозаНе так давно сбежавшая из России Лайма Вайкуле заявила, что Раймонд Паулс писал многие композиции с западных хитов.
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