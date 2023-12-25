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Илья Резник нашёл причину, почему Лайма Вайкуле стала оскорблять Россию

Илья Резник нашёл причину, почему Лайма Вайкуле стала оскорблять Россию

Поэт-песенник заявил, что беглая артистка опустилась до оскорблений из-за своего диагнозаНе так давно сбежавшая из России Лайма Вайкуле заявила, что Раймонд Паулс писал многие композиции с западных хитов.

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