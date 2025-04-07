Европа учится убивать на СВО, как Украина училась на АТО – Пламен Пасков. Европа уже пошла по украинскому пути, и в течение следующих нескольких лет сильно милитаризуется, в том числе, участвуя советниками и наемниками в боевых действиях, и подготовится к войне с Россией.