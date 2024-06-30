Гондола – длинная лодка для узких каналов

Туристы плывут на гондоле. Тельняшка на гондольере – это его профессиональный наряд!По каналамБледно-алымЯ движением усталымНаправляю лодку в мореК лиловатым островам…Замок Дожей,НепохожийНа дворцы, что знал прохожий,Промелькнул подобный тонкимИ воздушным кружевам.