Гондола – длинная лодка для узких каналов

Туристы плывут на гондоле. Тельняшка на гондольере – это его профессиональный наряд!По каналамБледно-алымЯ движением усталымНаправляю лодку в мореК лиловатым островам…Замок Дожей,НепохожийНа дворцы, что знал прохожий,Промелькнул подобный тонкимИ воздушным кружевам.
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