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Трамп жестко напугал Зе. Просроченный согласен на любые условия по недрам

Трамп жестко напугал Зе. Просроченный согласен на любые условия по недрам

Переговоры между Украиной и США в Вашингтоне по соглашению о недрах прошли положительно. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

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