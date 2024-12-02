Миллиардер Маск: Байден поставил под сомнение целостность США, помиловав сына

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.
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