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«Шахтер» оценивает предложение «Арсенала» по Мудрику – чуть меньше 70 млн евро. Клуб не готов платить больше 70-75 млн

«Арсенал» и «Шахтер» по-прежнему пытаются согласовать переход Михаила Мудрика. Сам 21-летний полузащитник желает продолжить карьеру в лондонском клубе, но «Арсенал» не готов платить за трансфер больше 70-75 миллионов евро.

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