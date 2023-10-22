Основатель SuperJob Захаров перечислил востребованные профессии на Ямале

Самые востребованные профессии на рынке труда, в том числе на Ямале, — это массовые. К таким относятся водители, медсестры, продавцы, строители и курьеры, сообщил основатель онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.