Тем временем в Генштабе Израиля объявили о начале “упреждающей наступательной операции” в Ливане. В Ливане жертвами ракетного обстрела ЦАХАл стало по меньше мерее 325 человек, более 1200 пострадали, получив ранения разной степени тяжести.
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