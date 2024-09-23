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Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану превысило 300 человек

Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану превысило 300 человек

Тем временем в Генштабе Израиля объявили о начале “упреждающей наступательной операции” в Ливане. В Ливане жертвами ракетного обстрела ЦАХАл стало по меньше мерее 325 человек, более 1200 пострадали, получив ранения разной степени тяжести.

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