Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану превысило 300 человек

Тем временем в Генштабе Израиля объявили о начале “упреждающей наступательной операции” в Ливане. В Ливане жертвами ракетного обстрела ЦАХАл стало по меньше мерее 325 человек, более 1200 пострадали, получив ранения разной степени тяжести.