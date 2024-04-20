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Звезда «Виват, гардемарины!» Мамаев ранен на Украине

Звезда «Виват, гардемарины!» Мамаев ранен на Украине

В 2023 году Михаил Мамаев круто решил изменить свою жизнь. Артист стал часто бывать в «горячих точках» и недавно стало известно о его ранении.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Здоровья!
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12 час.
ЯМ
Янина Митусова
Выздоравливайте поскорее!!!
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11 час.
ВИ
Виктория Иванова
Глубокое уважение настоящему мужчине, одному, из немногих, в артистической среде! Пожелания здоровья и успехов в, такой непростой, работе! 🙏❤️
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5 час.

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