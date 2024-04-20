В 2023 году Михаил Мамаев круто решил изменить свою жизнь. Артист стал часто бывать в «горячих точках» и недавно стало известно о его ранении.
Звезда «Виват, гардемарины!» Мамаев ранен на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Здоровья!
Ответить
12 час.
ЯМ
Янина Митусова
Выздоравливайте поскорее!!!
Ответить
11 час.
ВИ
Виктория Иванова
Глубокое уважение настоящему мужчине, одному, из немногих, в артистической среде! Пожелания здоровья и успехов в, такой непростой, работе! 🙏❤️
Ответить
5 час.
Свежие комментарии