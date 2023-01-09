Разогреть сезон: январь назвали лучшим месяцем для поиска работы

Начало года — лучшее время, чтобы сменить работу, считают эксперты. «Известия» выяснили, какие отрасли наиболее перспективны в 2023 году, каких вакансий больше всего на рынке и как вести себя на собеседовании, чтобы заполучить желаемую должность.