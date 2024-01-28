14 минут геймплея экшен-рогалика Realm of Ink Разработчики Leap Studio и Maple Leaf Studio выпус...

14 минут геймплея экшен-рогалика Realm of InkРазработчики Leap Studio и Maple Leaf Studio выпустили новое геймплейное 14-минутное видео с демонстрацией фрагмента прохождения демоверсии изометрического экшен-рогалика Realm of Ink, выполненного в чернильном стиле.
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