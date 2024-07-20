Действующее в Херсонщине подпольное движение, которое поддерживает Российскую Федерацию, проинформировало, что трупы боевиков Вооружённых сил Украины каждый день оказываются в прибрежной зоне реки Днепр у населённого пункта Херсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии