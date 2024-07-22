Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

Руслан Техажев

Государственная Дума как институт власти именно сейчас может показать себя. Или она государственная, или это сборище единомысленников-временщиков, чьи интересы абсолютно не совпадают с интересами граждан России! Проблемы вызванные наплывом в страну миллионов мигрантов явилось для чиновной верхушки своеобразным рубиконом. И хочется перейти этот рубеж, и в то же время давит жаба, позволяющая им немедленное обогащение.