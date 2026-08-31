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Татар-информ

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«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник представлен в четырех комплектациях, стоимость базовой версии начинается от 1,2 млн рублей, передает ТАСС.

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