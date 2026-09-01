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Тренер «Факела» Василенко о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Мы довольны, как сыграли»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился эмоциями после поражения от «Краснодара» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3.

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