Тренер «Факела» Василенко о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Мы довольны, как сыграли»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился эмоциями после поражения от «Краснодара» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3.
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