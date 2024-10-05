Сын Кадырова стал всероссийским рекордсменом

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов рассказал, что Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России, как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России.
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