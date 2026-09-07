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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 07.09.2026: удачные встречи для Овнов, испытания для Тельцов, работа для Близнецов.»

«Гороскоп на 07.09.2026: удачные встречи для Овнов, испытания для Тельцов, работа для Близнецов.»

Овнам 07 сентября 2026 года звезды обещают интересный и динамичный день, наполненный встречами и общением с людьми.

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