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Регион 29

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В Архангельске прошёл форум «Поморское долголетие»

В Архангельске прошёл форум «Поморское долголетие»

Мероприятие в КЦ «Соломбала-Арт» собрало более 50 жителей Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов областного центра.

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