До встречи, кино: Дали раздает интервью, андроиды мечтают о Марсе

Укрощение строптивой по-кавказски, анимационный киберпанк-экспресс на Марс будущего, вернувшийся из космоса на Землю Кристофер Пайн и сразу пять Сальвадоров Дали ждут российских зрителей в кинотеатрах на этой неделе.