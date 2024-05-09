До встречи, кино: Дали раздает интервью, андроиды мечтают о Марсе

Укрощение строптивой по-кавказски, анимационный киберпанк-экспресс на Марс будущего, вернувшийся из космоса на Землю Кристофер Пайн и сразу пять Сальвадоров Дали ждут российских зрителей в кинотеатрах на этой неделе.
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