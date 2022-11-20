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СЦКК: ВСУ обстреляли город Кременная, погиб один человек

СЦКК: ВСУ обстреляли город Кременная, погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате погиб один человек Об этом заявили в представительстве республики в СЦКК.

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