СЦКК: ВСУ обстреляли город Кременная, погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате погиб один человек Об этом заявили в представительстве республики в СЦКК.