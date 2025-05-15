Шоу-бизнес: «15 лет - уже женщина, у нее все было»: Как Илья Авербух пытается спасти свою репутацию после откровений о жене

Илья Авербух и Лиза Арзамасова в декабре 2025 года отметят пять лет со дня своей свадьбы. Они не устают говорить о любви друг к другу и царапающей в семье гармонии, которой не помешала 20-летняя разница в возрасте.
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