ВТБ планирует увеличить номинал своих акций в 5 тыс. раз: что это значит

Банк ВТБ планирует увеличить номинал своих акций в 5 тыс. раз — с 1 копейки до 50 рублей, сказал в ходе телеконференции первый заместитель председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
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