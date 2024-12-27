Винер обвинила СМИ в том, что ей приписали слова про "команду бомжей" из России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила "Респиратору Бабушкина", что никогда не отзывалась о российских спортсменах, которые имеют нейтральный статус для участия в международных стартах, как о команде бомжей.
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